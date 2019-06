Xbox Scarlett: come si chiama in realtà? Nemmeno Phil Spencer lo sa

Xbox Scarlett è ancora un mistero, per lo più: una delle molte domande è... come si chiama in realtà? Noi non lo sappiamo e nemmeno Phil Spencer!

Quando si parla di next-gen ci sono sempre molte domande: quando esce? Quanto costa? Quanto è potente? Queste sono le più frequenti, ma non dobbiamo dimenticarci di un’altra: come si chiama la nuova console? Se con PlayStation la soluzione è abbastanza semplice, grazie alla numerazione progressiva, con Xbox (ma anche con Nintendo) non è affatto scontato. Quella che tutti siamo abituati a chiamare Xbox Scarlett è stata ufficialmente presentata con la nomenclatura “Project Scarlett”: ma qual è il vero nome?

Ovviamente la domanda è stata rivolta a Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft. Ci si aspetterebbe un semplice “no comment”, ma questa volta Spencer ha stupito un po’ tutti ammettendo che nemmeno lui lo sa. Infatti, per ora, non c’è alcun nome definitivo per la prossima console. “Onestamente non so quale sia il nome… Non abbiamo una lista. Non siamo ancora a quel punto.” È stato aggiunto, inoltre, che ancora non sono pronti ad annunciare il prezzo di Xbox Scarlett, per quanto sia stata definita una finestra di possibilità.

I rumor volevano che la terminologia “Xbox Scarlett” racchiudesse in sé due console, Lockhart e Anaconda, ovvero un device più economico e uno più costoso, con ovvie differenze di potenza. A questo, però, Spender ha già risposto, affermando che attualmente la società è concentrata su Project Scarlett, che è ciò che è stato mostrato durante la conferenza.

I dubbi sul nome per ora rimangono: l’uscita è fissata per la fine del 2020 e quindi abbiamo ancora un anno e mezzo per poterlo scoprire. Probabilmente, l’E3 2020 sarà il momento giusto, a meno che Microsoft non organizzi un evento dedicato prima. Nel frattempo continueremo a chiamarla Xbox Scarlett: voi avete qualche idea per il nome della console? Cosa vi piacerebbe?