Xbox Scarlett, le specifiche dell’ipotetico dev-kit sono mostruose

Un rumor ci parla delle specifiche hardware del presunto dev kit di Xbox Scarlett Anaconda "DANTE" e sembrano davvero mostruose.

Più passano i mesi, più troviamo rumor sulle nuove console sia da parte di Xbox sia da parte di PlayStation. Tuttavia, le informazioni dedicate alla console Microsoft sembrano decisamente più diffuse e in parte più convincenti, visto che, la maggior parte provengono da un insider molto affidabile che più volte ha leakato alcuni annunci poi successivamente confermati: Klobrille.

Questo è però un caso diverso, poiché il rumor proviene da un classico topic su Reddit e quindi va preso con le pinze. Sappiamo che la divisione Xbox sta lavorando a tre piattaforme differenti, una Xbox One senza lettore ottico dal nome in codice Maverick, una Xbox next gen con un hardware ridotto dal nome in codice Lockhart e una Xbox di nuova generazione d’alta fascia di nome Anaconda.

Queste ultime farebbero parte della famiglia di Xbox Scarlett, la next gen di Microsoft, la quale potrebbe essere annunciata durante l’E3 2019. Un recente utente su Reddit ha dichiarato di sapere le attuali specifiche del dev kit dal nome in codice “DANTE” di Xbox Scarlett Anaconda e le ha postate:

CPU : Custom AMD Zen 2 8C/16T @ 3.2GHz

: Custom AMD Zen 2 8C/16T @ 3.2GHz GPU : Custom AMD Navi @ 1475MHz

: Custom AMD Navi @ 1475MHz RAM : 48GB GDDR6 @ 672GB/s

: 48GB GDDR6 @ 672GB/s STORAGE: SSD 4TB NVMe @ 3GB/s

Sono senza dubbio specifiche mostruose, ma è bene specificare che solitamente i dev kit hanno volutamente un hardware molto più performante rispetto alla versione definitiva, poiché per l’appunto, sono kit di sviluppo e necessitano di un enorme potenza per far girare anche i diversi programmi. Le specifiche legate alla console definitiva uscite precedentemente e in parte, confermate da Klobrille, sono invece le seguenti:

CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2

Custom 8 Cores – 16 zen threads 2 GPU: Custom NAVI 12+ Teraflops

Custom NAVI 12+ Teraflops RAM: 16GB of GDDR6 memory

16GB of GDDR6 memory Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive

È chiaro che prima di ogni conferma, occorrerà attendere anche AMD con l’annuncio di NAVI e ZEN 2, ancora avvolte nel mistero.

Cosa ne pensate di queste caratteristiche? Potrebbero essere plausibili per il dev kit e per la versione definitiva? Xbox Scarlett farà fare il grande passo in avanti alle console di nuova generazione?