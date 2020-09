Xbox Series S, ESRB conferma l’esistenza?

Ormai è da tempo che si avvicendano le voci di un imminente annuncio di una seconda versione di Xbox Series X meno potente. La Series S dovrebbe essere quella console che andrà a “rivaleggiare” con la versione digital di PS5? O sarà solamente una console pensata completamente in modo diverso magari al cloud gaming. Sono ancora tante le domande che pervadono i giocatori, e in questo momento soltanto Microsoft ha le risposte.

Purtroppo siamo già a Settembre e ancora non sappiamo tanto delle prossime console di nuova generazione. Mancano ancora delle line-up definitive di lancio e tante discussioni relative ai servizi. Ma una cosa è certa che in questi giorni l’ESRB ha valutato i giochi di prossima uscita in questo periodo autunnale e ha fatto riferimento ad Xbox, con il nome Series al plurale quindi non facendo riferimento solo a Series X. Tra questi troviamo i prossimi giochi di Ubisoft e il prossimo Call of Duty Black Ops Cold War.

Composizione fan made

Insomma ancora una volta, dopo il caso del controller che non doveva esser messo in vendita siamo davanti a dei piccoli indizi che dovrebbero confermare l’esistenza di questa fantomatica Xbox Series S. Noi non possiamo far altro che attendere nuove informazioni, magari sia Microsoft che Sony si sbrigheranno a rilasciare le info definitive sulla loro prossima generazione di console e che i videogiocatori di tutto il mondo a questo punto possano tirare le loro conclusioni su quale console acquistare al lancio, oppure se non acquistare alcuna delle due.

Ovviamente prendete queste informazioni con le pinze, trattandosi soltanto di rumor e speculazioni, intanto però diteci su quale console siete intenzionati a scegliere e perché, qui sotto nei commenti di questo articolo! Noi saremo qui ad aggiornarvi su sviluppi futuri.