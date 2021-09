Xbox Series X: controller Elite Halo Infinite, GameStop ha riaperto i pre-ordini!

Xbox Series X sta subendo una carenza di scorte da quando la console ha debuttato sul mercato lo scorso novembre. Ogni tanto capita che le varie catene videoludiche mettano in vendita poche scorte alla volta, e in questo momento tocca a GameStop darvi la possibilità di fare vostro il nuovo controller Elite di Halo Infinite per la console di nuova generazione targata Microsoft.

I pre-ordini del fantastico controller sono attualmente aperti sul sito di GameStop, con la nota catena videoludica che ha immesso sul mercato una serie di nuove scorte da fare vostre.

Il controller Elite dedicato alla prossima epopea di master Chief è attualmente prenotabile a questo indirizzo, e potete farlo vostro in attesa di poterlo affiancare a quella che sarà la nuova iterazione della saga di Halo, in arrivo a partire dal prossimo 8 dicembre.

Ci siamo quindi, questa è la vostra occasione per fare vostro una nuovo e fiammante controller Elite di Halo Infinite. Potete acquistare il pad comodamente a questo indirizzo, ma fate in fretta, dato che le scorte vanno via come il pane, esattamente come accade con Xbox Series X.