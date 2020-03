Xbox Series X: data di uscita ancora fissata per fine del 2020, Microsoft conferma

In queste ultime ore Microsoft ci ha inondato di nuove e vecchie informazioni su Xbox Series X. Abbiamo scoperto le specifiche tecniche ufficiali, i dettagli sul controller, i tempi di caricamento, le dimensioni della console, le “memory card”, lo smart delivery e i 120 FPS. Cosa manca? La data di uscita di Xbox Series X. Purtroppo per ora non è ancora il momento di una risposta definitiva, ma abbiamo comunque una importante conferma: la console uscirà ancora entro la fine del 2020.

In questo periodo, infatti, sembra essere sempre più probabile il rinvio della nuova generazione di console. Sia Xbox Series X che PS5, secondo alcuni insider e analisti del settore, avrebbero subito un forte impatto per il coronavirus (COVID-19). Be’, Microsoft non è dello stesso avviso e afferma che la sua console di nuova generazione non sarà rimandata e che la data di uscita è ancora fissata per la fine del 2020. Una conferma non scontata.

Ora rimane da scoprire la vera e precisa data di uscita, oltre al prezzo ovviamente, di Xbox Series X (ma anche di PS5, che ancora latita). Quando avverrà? Per ora non abbiamo informazioni, visto anche che l’E3 2020 è ufficialmente stato cancellato (almeno nella sua versione “fisica”) non è chiaro in che modo la società di Redmond si organizzerà. Anche Sony non ha dato segnali precisi in merito: la società giapponese aveva già confermato la sua assenza dalla kermesse di giugno, ma non sappiamo se il coronavirus abbia bloccato piani ancora da annunciare.

Per ora, in ogni caso, dobbiamo accontentarci della conferma dell’uscita entro la fine del 2020. La data di uscita di Xbox Series X è quindi al sicuro: speriamo di scoprire nuove informazioni al più presto. Sappiamo già che la console avrà un proprio panel, insieme a xCloud, alla GDC 2020 Online il 18 marzo.