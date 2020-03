Xbox Series X: data di uscita svelata per errore dal sito ufficiale

Xbox Series X è sempre più reale. Questa settimana Microsoft ha stupito tutti svelando le specifiche tecniche della console e tanti altri dettagli. La società di Redmond, però, non pare essere soddisfatta: in occasione della GDC 2020 Online è andato in onda un panel dedicato alla console e a Project xCloud. Tutto questo, però, non conta in questo momento: pare infatti che il sito ufficiale di Xbox abbia svelato per errore la data di uscita.

Un sito regionale (quindi non quello generale USA) ha infatti incluso la scritta “In arrivo al Ringraziamento 2020”. Questo significherebbe che Xbox Series X arriverà sul mercato il 26 novembre 2020. La versione americana indica invece ancora “Holiday 2020”, ovvero fine autunno e inizio inverno. Sarà veramente questa la data di uscita?

Chiaramente questa scritta potrebbe essere frutto di un errore, oppure semplicemente il termine “Ringraziamento” è stato usato in modo generico, non parlando specificatamente del giorno del Ringraziamento. Anche in tal caso, però, ci dà un punto di riferimento: la console è attesa per la fine di novembre, probabilmente l’ultima settimana.

Come già detto, non si tratta di una informazione ufficiale e per ora non possiamo sapere quale sia la verità. In linea di massima, novembre è visto da molti come il mese più probabile per l’arrivo della prossima generazione, ma fino a quando non saranno Microsoft e Sony a indicare i dettagli saranno solo speculazioni. Voi cosa ne pensate? Una data di uscita del genere per Xbox Series X è interessante, oppure avreste preferito prima?

Aggiornamento 20:29

Geoff Keighley ha affermato che, secondo le sue fonti, Xbox Series X è ancora pianificata per “Holiday 2020” e oggi non vi è alcun annuncio legato alla data di uscita. Pare quindi che si tratti solo di un errore o che il termine “Ringraziamento” sia stato usato come sinonimo di “Holiday”. Ecco il tweet di Keighley:

UPDATE: Sources tell me the Xbox Series X release date is unchanged and still "Holiday 2020." There is no announcement today about a release date. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2020