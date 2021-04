Xbox Series X e quelle esclusive lontane, secondo un rumor

Le prime esclusive per Xbox Series X e Xbox Series S potrebbero non essere così vicine alla release. L’indiscrezione è stata lanciata da Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry durante un podcast di VGC. Le dichiarazioni di Dring affondano le radici in una chiacchierata avuta con alcune fonti in Xbox Game Studios, l’etichetta di Microsoft che si occupa della pubblicazione dei giochi first party per console e PC.

Stando alle parole di Dring i nuovi progetti annunciati nel corso del 2020, come ad esempio Everwild, Perfect Dark e Fable, sono davvero molto lontani. Una dichiarazione che va a comunque a braccetto con la strategia di Microsoft: la casa di Redmond infatti ha sempre dichiarato di voler supportare le vecchie console prima di concentrarsi solamente su Xbox Series X|S.

Ovviamente allo stato attuale le parole di Dring sono da considerarsi un rumor, una voce di corridoio. Sicuramente però tutti i progetti svelati da Microsoft per le nuove console Xbox non solo altro che teaser in computer grafica, dunque la loro release appare davvero molto lontana. Si tratta però di un modus operandi adottato da tutta l’industria, come ad esempio Sony con alcuni progetti di punta à la The Last of Us II, che venne annunciato nel 2016 per poi debuttare nel 2020, praticamente a fine ciclo vitale di PlayStation 4.

Non resta dunque che mettersi comodi e aspettare novità in merito alla line-up esclusiva di Xbox Series X|S. Siamo comunque certi che il prossimo E3, che si terrà solamente in digitale, sarà uno degli eventi più importanti per Microsoft, dove forse saranno svelati maggiori dettagli su eventuali nuove partnership (come ad esempio con Hideo Kojima) e la presentazione di nuovi progetti o aggiornamenti su date di uscita e release invernali di progetti ancora legati alle console di vecchia generazione, magari come quell’Indiana Jones in sviluppo presso Bethesda.