Dopo PlayStation 5, è arrivato anche il turno di Xbox. A partire da agosto, infatti, Xbox Series X verrà prezzata 549 euro al posto dei canonici 499, mentre Xbox Game Pass, già a partire dall’anno prossimo passerà a 10,99 euro al mese, 14,99 per la versione Ultimate. PC Game Pass rimarrà però a 9,99 euro e anche Xbox Series S non vedrà prezzi maggiorati. Per chi è già abbonati i nuovi rincari partiranno a partire dal 13 agosto 2023.

“Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per console per molti anni e ora li abbiamo adeguati per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato”, ha spiegato Kari Perez, head of communication di Xbox, che ha deciso di diramare questa comunicazione attraverso una nota inviata a The Verge. Gli aumenti di prezzo non sono in alcun modo correlati ad Activision-Blizzard ha sottolineato Perez.

Questa notizia non è certamente positiva per tutti gli appassionati di videogiochi, i rincari non sono mai positivi. Tuttavia un aumento dei prezzi era certamente nell’aria già da tempo, anzi a essere onesti Phil Spencer lo aveva già accennato durante un’intervista a ottobre. Tuttavia non tutti i mercati sono stati colpiti, per esempio negli Stati Uniti e in Brasile i prezzi rimarranno gli stessi.

Cosa ne pensate di questi aumenti? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti. Intanto non mancheremo di informarvi attraverso comunicati ufficiali!