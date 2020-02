Xbox Series X: l’E3 2020 cosa svelerà? Phil Spencer risponde

Di settimana in settimana spuntano nuovi rumor e presunti leak sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. Per quanto possa essere divertente speculare, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire qualcosa di concreto: quando avverrà? Messe da parte le voci di corridoio su possibili reveal tra marzo e aprile, un luogo e un momento certo per l’arrivo di nuove informazioni ufficiali sarà l’E3 2020 di inizio giugno.

In particolar modo, sappiamo già che Microsoft parteciperà all’evento losangelino con una conferenza. Cosa mostrerà? Prezzo e data di uscita di Xbox Series X? È una possibilità, ma per ora tutto quello che sappiamo di ufficiale è quanto rivelato da Phil Spencer stesso tramite un tweet: “una grande quantità di giochi” di Xbox Game Studios saranno mostrati all’E3 2020.

Ovviamente il capo di Xbox non ha voluto sbilanciarsi troppo riguardo all’evento di giugno. Di certo ci sarà spazio per Xbox Series X, ma probabilmente è ancora troppo presto perché i diretti interessati rivelino quali informazioni saranno annunciate. Sappiamo solo che Xbox Series X, al pari di PlayStation 5, sarà disponibile a partire dalla fine del 2020.

In termini di giochi, sono confermati Halo Infinite, Senua’s Saga Hellblade 2 e vari altri cross-gen come Grounded ed Everwild. Non dimentichiamoci inoltre che, probabilmente, i servizi come Xbox Game Pass e Project xCloud saranno sempre più importanti e centrali nella strategia di Microsoft.

Per ora, i rumor hanno indicato le possibili specifiche tecniche dei dev kit, come vi abbiamo segnalato, sia di PlayStation 5 che Xbox Series X. Speriamo di ricevere conferme o smentite quanto prima.