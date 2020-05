Xbox Series X: l’Inside Xbox di domani è solo l’inizio, l’evento di giugno sarà su console e servizi

Durante la giornata di ieri Microsoft ha fatto chiarezza su quelle che saranno le prossime tappe per quanto riguarda Xbox Series X e le next gen. Con l’annuncio della campagna Xbox 20/20 è stato quindi ufficializzato un fitto calendario fatto di eventi digitali che prenderanno il via con l’Inside Xbox di domani pomeriggio. Sapevamo già quando avremmo visto in azione i gameplay dei titoli di terze parti e degli Xbox Game Studios, ma ancora mancava all’appello un appuntamento tutto dedicato alla prossima console della compagina di Redmond.

Se per domani, a partire dalle ore 17:00, è atteso un appuntamento dedicato ai titoli di terze parti, e luglio sarà il momento di vedere più nel dettagli a cosa stanno lavorando gli Xbox Game Studios, sarà a giugno che prenderà vita un evento digitale per sviscerare nuovi dettagli su Xbox Series X e i servizi targati Xbox. la conferma arriva da Bloomberg, andando ad affermare che tra un paio di mesi ci sarà un appuntamento che fara chiarezza su “servizi e piattaforma Xbox”.

Al momento non sappiamo quali altre sorprese nasconde Xbox Series X, ma possiamo immaginare che verrà data grande importanza ai servizi Xbox Game Pass e Project xCloud; i cavalli da battaglia su cui Microsoft sta puntando moltissimo.

Prima di pensare a ciò che verrà svelato a giugno però, c’è da scoprire ciò che vedremo domani durante il primo appuntamento della campagna Xbox 20/20. A tal propostito Rukari Austin, uno dei co-conduttori di Inside Xbox, ha voluto consigliare a tutti gli appassionati di non ingigantire troppo le proprie aspettative, perchè l’evento di domani sarà solo l’inizio di qualcosa di molto grande. “Tenete sotto controllo le aspettative. Non mostreremo tutti i nostri assi nella manica. Siamo solamente all’inzio di una serie di informazioni che verranno scaglionate nel tempo.”

Come ha detto Austin, siamo solamente all’inizio, e anche se sicuramente domani avremo diversi annunci particolarmente interessanti, questi faranno parte di un insieme che verrà svelato man mano nel corso di tutta l’estate. Cosa ne pensate del modo di presentare Xbox Series X, i giochi e i servizi Microsoft?