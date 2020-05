Xbox Series X: Gears 5 a dettagli Ultra, 120 FPS e altro ancora

Intervistata dalla rivista Xboxygen, il capo di Xbox Francia, Ina Gelbert, ha parlato dei titoli che saranno ottimizzati su Xbox Series X, confermando alcune caratteristiche della nuova versione di Gears 5. Digital Foundry ha avuto già occasione di testarlo in una versione preliminare e i risultati sono stati eccelsi, ma le performance tecniche erano ancora un semplice placeholder, ben lontano dall’aggiornamento finale.

Secondo Ina Gelbert, Gears 5 girerà in 4K a 60 FPS con dettagli ultra della versione PC, puntando ai 120 FPS per il multiplayer. Secondo la stessa responsabile di Xbox Francia, Gears 5 sarà soltanto uno dei numerosi titoli Xbox che subiranno un’ottimizzazione importante su Xbox Series X.

Non c’è dubbio che Gears 5 sia uno dei videogiochi più impressionanti delle generazione sotto l’aspetto tecnico/grafico, ragion per cui i suoi miglioramenti erano abbastanza prevedibili sulla nuova console di casa Microsoft. Detto questo è lecito aspettarsi degli upgrade anche per Sea of Thieves, Halo The Master Chief Collection e molto probabilmente Forza Horizon 4, magari migliorato il framerate e i dettagli grafici come su PC.

Non solo le esclusive verranno ottimizzate, ma anche giochi terze parti. Si è parlato di Assassin’s Creed Valhalla, ma moltissimi altri giochi avranno dei miglioramenti percettibili su Xbox Series X. Per avere più informazioni per quanto riguarda i titoli ottimizzati non resta che aspettare giugno/luglio, momento in cui andranno in scena due Xbox 20/20, uno dedicato alla console e ai servizi e uno, invece, incentrato sui giochi esclusivi e non, previsto per luglio. Non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero arrivare nuove informazioni in merito a Xbox Series X e ai giochi ottimizzato appositamente per questa console di nuova generazione. Intanto fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti e quali giochi pensate riceveranno degli upgrade evidenti su Xbox Series X oltre al già ottimo Gears 5 e al già citato Assassin’s Creed Valhalla.