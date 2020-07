Xbox Series X: i giochi occuperanno meno spazio

Xbox Series X si è presentata per la prima volta lo scorso dicembre quando, durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 abbiamo assistito alla sorprendente presentazione della console. Ora, dopo mesi in cui Microsoft ha già raccontato molto della propria piattaforma next gen, siamo a un passo da un nuovo evento dedicato ai giochi per la console. Di recente, Jason Roland di Microsoft ha voluto parlare di come verrà gestito lo spazio d’installazione dei giochi su Series X.

Il direttore del programma manageriale di Microsoft è stato ospitato nel recente episodio del podcast Unlocked, nel quale ha dichiarato che Xbox Series X permetterà alle installazioni dei giochi di occupare molto meno spazio rispetto alle console precedenti. Stando alle parole di Roland, l’obbiettivo di Microsoft è quello di ridurre il più possibile lo spazio che andranno ad occupare i giochi sulla propria console next gen.

Il metodo proposto da Microsoft si concentra sulla decompressione dei file d’installazione, e ciò permetterà di installare solo alcuni file inerenti alla lingua o ad una modalità ben precisa del gioco in questione. Questo va a limitare la dimensione dei file generali di un titolo, senza necessariamente trovarsi nel caso specifico di un Call of Duty Modern Warfare o Warzone che ormai presentano una dimensione generosissima.

Vi ricordiamo che Xbox Series X sarà grande protagonista la prossima settimana quando, durante la serata di giovedì 23 verrà trasmesso un nuovo evento digitale tutto incentrato sulla presentazione dei giochi in arrivo sulla console di prossima generazione. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Jason Roland sulla dimensione dei giochi su Series X?