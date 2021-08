Xbox Series X Halo Edition è già in mano agli scalpers, i prezzi sono folli

Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere come Microsoft in realtà tenga ancora al brand di Halo, come uno dei cavalli di battaglia dell’azienda di Redmond. Non è un caso infatti che di solito, all’uscita di un nuovo capitolo della saga principale dedicata a Chief si scelga anche di customizzare la console (in questo caso Xbox Series X) di riferimento con un’edizione del tutto inedita ma soprattutto che fa gola a milioni di giocatori. Ovviamente ieri durante l’Opening Night Live si sono aperti i preordini ma qualcosa sembra essere andato “storto”.

Se alcuni fan sono in realtà riusciti a prendere la console, ci sono altri che purtroppo si sono visti “rubare” la possibilità di poter accedere all’acquisto per colpa dei bagarini che durante il corso dell’anno stanno evidentemente prendendo il sopravvento nei drop delle console, sfruttando anche la poca reperibilità delle stesse. Anche questa volta infatti Xbox Series X Halo Edition ha già raggiunto prezzi folli su ebay. E gli scalper ovviamente stanno già vendendo il preordine in completa libertà.

La realtà dei fatti è diversa e sembra che le linee guida dello shop, non prevedano il poter vendere questo tipo di “prodotto”, ma ovviamente è molto probabile che si farà fatica ad arginare il movimento degli scalpers. Questa volta la console ha raggiunto davvero dei prezzi folli, con preorder che arrivano anche a più di 1000 dollari. Vi invitiamo ovviamente a fare sempre attenzione e non cedere all’acquisto di questi prodotti.

Sappiamo che Xbox Series X è difficile da trovare, ma sicuramente la situaizone potrà stabilizzarsi nel corso dei prossimi mesi. Intanto vi invitiamo a vedere il nuovissimo trailer rilasciato ieri di Halo, dedicato alla prima stagione del multiplayer. Vi ricordiamo che la data di uscita per il multiplayer gratuito e per la campagna è l’8 Dicembre. Chief sta tornando più in forma che mai! Potete giocarlo sul Game Pass!