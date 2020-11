Xbox Series X: il nome non aiuta, utente riceve una One X al lancio

Domani è il grande giorno di Xbox Series X ma, in Australia il giorno è già arrivato. Molti appassionati infatti stanno ricevendo le console prenotate (come da prassi del resto), ma un utente in particolare ha voluto sfogarsi su Reddit in quanto, ha ricevuto una Xbox One X. Da mesi ormai l’azienda americana è presa di mira per le sue nomenclature riguardanti le console. A differenza della sua “rivale” giapponese, Microsoft ha avuto decisamente più inventiva che però a quanto pare non aiuta i rivenditori. La più grande paura dei fan è purtroppo realtà, l’utente L3Jane ha ricevuto One X nonostante lui abbia espresso (e mostrato) di aver prenotato la console next gen tramite Telstra.

“Ho controllato tre volte l’ordine ed era riferito a Series X. Ho contattato Telstra per correggere la situazione e mi è stato detti di seguire la procedura di restituzione e di ordinare un’altra console“. Come da prassi quindi basterebbe riordinare Xbox Series X, il problema è che in questo periodo risulta alquanto “fastidioso”, sappiamo bene che nel giro di poche ore le console sono andate letteralmente a ruba quindi non sappiamo se all’utente gli verrà garantita un’altra console in arrivo in pochi giorni, vista anche la situazione di pandemia che sta mettendo in ginocchio l’intero mondo.

Sembra quindi una storia da “ai confini della realtà“, un incubo divenuto realtà. Ci auguriamo vivamente che non succeda anche dalle nostre parti domani, sarebbe una situazione decisamente assurda. Ovviamente non diamo di certo la colpa all’azienda americana, ma c’è da dire che Microsoft dovrebbe iniziare a pensare a metodi alternativi per nuove nomenclature.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete prenotato Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Sperando che sia l’unico caso nel mondo, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per ulteriori notizie riguardanti la nuova console di casa Microsoft.