Xbox Series X è la prima console che non inganna i giocatori

Uno dei giochi di lancio di Xbox Series X, la console di nuova generazione di Microsoft, è The Falconeer. Il suo creatore, Tomas Sala, ha parlato del gioco tramite Xbox Wire e, in particolar modo, ha spiegato cosa ha significato poter sviluppare su Xbox Series X e cosa apprezza di più della nuova generazione.

Sala ha spiegato che le performance migliorate di Xbox Series X permettono di gestire con molta più tranquillità una serie di elementi che precedentemente erano molto complessi, come ad esempio generare un mondo di gioco aperto e pieno di vita senza mettere in difficoltà la console da gioco.

Sala afferma che la maggior potenza di Xbox Series X gli permette di mettere in pratica idee interessanti senza doversi preoccupare di dover trovare stratagemmi per ingannare i giocatori. “Nella maggior parte dei videogiochi gli elementi in-game smettono di essere vivi a una certa distanza dal giocare. Se non sono a schermo smettono di esistere completamente nella simulazione, o in caso si inserisce una versione semplificata della simulazione.”

“Quando volevi una simulazione più complessa dovevi spendere tantissimo tempo a ottimizzarla per fare in modo che funzionasse. Penso che ciò che offrano le console di nuova generazione sia la possibilità di creare nemici ed ecosistemi più complessi, ricolmi di creature e avversari che mettono in mostra comportamenti più interessanti.”

“Il grande vantaggio sarà soprattutto per i giochi open-world, dove potremo smettere di usare ‘fumo e specchi’ per creare delle illusioni per ingannare i giocatori e invece focalizzarci sulla costruzione di simulazioni più grandi.”

Ancora una volta, quindi, Xbox Series X (e più in generale la nuova generazione di console) promette di cambiare il mondo dei videogiochi, non solo tramite risoluzione maggiore, ma anche con simulazioni più grandi, innovative e interessanti.

The Falconeer riuscirà a rispettare le sue promesse? Lo scopriremo solo all’uscita di Xbox Series X e del gioco.