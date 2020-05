Xbox Series X: online la pagina per il pre-order

Il percorso comunicativo di Microsoft con Xbox Series X è cominciato lo scorso dicembre, quando durante la cerimonia dei The Game Awards 2019 fummo tutti colti di sorpresa dalla presentazione della console di prossima generazione. Da allora la compagnia di Redmond ha rilasciato man mano diversi dettagli sulla nuova Xbox fino ad arrivare ai prossimi mesi di giugno e luglio, dove finalmene avremo ulteriori informazioni sia sulla macchina che su giochi e servizi.

Nel frattempo che ci prepariamo a vivere i prossimi eventi digitali targati Xbox, sul sito web di Microsoft è stata da poco pubblicata la pagina dedicata alla prenotazione di Xbox Series X. Accedendo alla sezione dedicata alla console next gen sarà possibili visionare un riepilogo di tutte le informazioni tecniche sciorinate nel corso dei precedenti mesi da Microsoft, il tutto corredato da diverse immagini di Series X e la sua architettura.

Anche se al momento non è possibile prenotare la console, si può richiedere di essere notificati nel momento in cui i pre-order verranno ufficialmente aperti da Microsoft. Oltre a ciò mancano ancora tutte le informazioni che attendiamo con più entusiasmo, come per esempio: una data di lancio più specifica e il prezzo al quale verrà venduta Xbox Series X.

Di sicuro l’apertura della pagina dedicata alla prenotazione di Xbox Series X sta a significare che Microsoft è sempre più vicina a fare un grosso annuncio riguardo la sua console di prossima generazione, e chissà, magari sarà proprio uno degli annunci che saranno protagonisti del prossimo evento atteso per il mese di giugno. Pensate che avremo presto buone nuove su Series X?