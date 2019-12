Xbox Series X: quale sarà il prezzo? Ecco alcune ipotesi

Xbox Series X è stata presentata al mondo durante i The Game Awards 2019, con grande sorpresa di tutti. Nel corso dei giorni successi, arrivando fino a oggi, abbiamo pian piano scoperto alcuni dettagli; ovviamente, però, Microsoft non è ancora pronta per rivelarci ciò che più interessa alla maggior parte dei videogiocatori: il prezzo. Probabilmente dovremo attendere mesi per ricevere una risposta ufficiale in merito, ma nel frattempo non fa male tentare di ipotizzarlo.

Più precisamente, è IGN USA che ha tentato di indovinare il prezzo, ragionando a partire da quelle che dovrebbero essere le componenti interne di Xbox Series X. Il processore, ad esempio, dovrebbe essere un AMD Zen 2 Custom: la fascia di prezzo è alquanto variabile, ma se ci basiamo su un Ryzen 5 3600, il costo parte dai 200 dollari. Per la GPU, si parla invece di almeno 400 dollari, sempre che il chip NAVI custom (con tanto di supporto al Ray Tracing, non scordiamolo) costi meno di una AMD Radeon RX 5700 XT. Ovviamente a tutto questo si somma l’SSD da un 1 TB e le altre componenti interne.

Qual è quindi l’ipotesi di IGN USA sul prezzo di Xbox Series X? 600 dollari, considerando che ovviamente i costi dei singoli componenti diminuiscono sulle produzioni in larga scala e supponendo anche che Microsoft voglia mantenere il prezzo più basso possibile.

Come già sappiamo, però, esiste la possibilità che “Series X” sia solo un primo modello della nuova famiglia di console (che si chiamerà semplicemente “Xbox”). Potrebbero arrivare anche modelli in stile “Xbox Series S”, meno performanti e quindi più economici con un prezzo di 349-399 dollari. Difficile escludere completamente anche un modello senza lettore ottico, simile a Xbox One S All Digital Edition.

Ovviamente queste sono solo ipotesi e speculazioni, non informazioni ufficiali: per ora non ci resta altro da fare se non attendere.