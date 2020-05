Xbox Series X: Micosoft aspetta Sony per svelare il prezzo della console, per Michael Pachter

Se da una parte possiamo dire di avere già diverse informazioni su Xbox Series X e PlayStation 5, ciò che manca ancora all’appello riguarda il prezzo con cui verranno lanciate sul mercato le due console di nuova generazione. Nonostante Microsoft stia portando avanti una comunicazione decisamente più ritmata e aggressiva rispetto a quella di Sony, la casa di Redmond non ha ancora voluto rivelare il prezzo di Series X.

A tal proposito, Michael Patcher e Peter Moore sono intervenuti dicendo la loro nell’ultima puntata di un podcast condotto da Geoff Keighley. Nel dettaglio Pachter ha suggerito che Microsoft aspetterà che Sony faccia la prima mossa, dopodichè sarà pronta ad annunciare il prezzo di Xbox Series X, che secondo l’analista potrebbe finire per costare fino a 100 dollari in meno rispetto a PlayStation 5.

“Penso che in Microsoft stiano aspettando prima che Sony faccia la propria mossa e poi riveleranno il prezzo”, ha dichiarato Patcher, che in seguito ha voluto aggiungere a quanto ammonterà il costo al lancio di Xbox Series X. “Molto probabilmente il prezzo sarà di 400 Dollari.”

Non ci resta quindi che attendere i prossimi appuntamenti comunicativi di Sony e Microsoft per scoprire se le due compagnie metteranno sul tavolo i prezzi delle loro console next gen. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Michael Patcher? Credete che siano questi i piani di Microsoft? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.