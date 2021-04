Xbox Series X |S, arriva FPS Boost per i titoli EA

Lo scorso Febbraio vi avevamo già parlato di come FPS Boost potesse letteralmente cambiare il modo di approcciare alcuni titoli. Inoltre con l’arrivo di questa feature interessantissima, tantissimi titoli potevano finalmente godere di una seconda vita. Oggi tramite un post di Major Nelson arriva ancora una buona nuova che riguarda proprio questa strabiliante novità delle console di nuova generazione. Su Xbox Series X ed S sarà infatti possibile giocare a tantissimi titoli con EA con FPS Boost attivo.

Ovviamente la cosa migliore da fare è correre subito verso la vostra console(se siete fortunati ad averla presa) e provare i titoli più disparati a 120fps. Ad esempio tutta la serie di Battlefield sarà sicuramente una delle tante che godrà di questo aumento esponenziale degli fps, soprattutto sulle console. Di solito infatti per aspirare a tutti questi fotogrammi al secondo bisogna avere un pc di alta fascia, ma grazie alla potenza delle console di nuova generazione anche dal salotto di casa nostra possiamo finalmente di godere di queste peculiarità.

Come dice lo stesso Nelson all’interno del post ufficiale, c’è però da considerare che per alcuni titoli l’opzione viene disabilitata di default. Questo perché in alcuni casi bisogna scendere a compromessi e magari abbassare leggermente la risoluzione per arrivare al target dei 120fps. Per avere un quadro completo della situazione vi invitiamo a controllare la lista dei giochi che sono compatibili con questa funziona e soprattutto se hanno bisogno di impostarla manualmente dalle impostazioni della console.

Tutto molto semplice perché basterà seguire il tutorial postato direttamente sulla pagina. Xbox Series X sembra essere sempre più una macchina prestante, e noi non vediamo l’ora che venga messa sotto torchio dalle esclusive che sono in cantiere presso gli studi di Microsoft. Voi quale titolo aspettate con più ansia?