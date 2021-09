Xbox Series X |S, potrebbe arrivare il supporto ad app Android

Sembra che Xbox possa avere ancora una marcia in più e una funzione che potrebbe aprire tantissime discussioni. Già in passato abbiamo avuto delle piccole avvisaglie di sistemi operativi su console, basti pensare a Linux che girava “non troppo facilmente” su PS3. Ora invce sembra che Microsoft voglia fare le cose per bene e voglia aprire le porte a qualcosa di nuovo non solo per i sistemi operativi casalinghi, ma anche quelli più “ludici”, come quello della famiglia Xbox Series e Xbox One.

Dalle pagine di XDA infatti, sembra che oggi sia uscita una notizia direttamente dal Microsoft Store, poi cancellata quasi immediatamente(qui lo screen). Già siamo a conoscenza dell’arrivo delle applicazioni android sul prossimo sistema operativo di Redmond. Il tutto slittato però al prossimo anno. Sembra però che le novità non siano tutte qui. Il Subsystem (ovvero “l’emulatore” che dovrebbe permettere l’arrivo delle app su Windows) all’interno di quella pagina aveva diversi requisiti particolari.

Sicuramente spiccava la build di Windows 11 in uscita a Ottobre, ma quello che ha destato l’interesse di molti è la voce che faceva riferimento all’applicazione disponibile anche per sistemi Xbox, senza alcuna distinzione per One o Series X|S. C’è da dire che Microsoft ancora non si pronuncia sull’accaduto e amgari si tratta semplicemente di un errore all’interno della pagina.

Uno scenario che potrebbe essere assolutamente plausibile? Si, ma bisgnorebbe anche vedere l’interesse di portare alcune applciazioni android all’interno dell’ecosistema Xbox. Come potrebbero interagire con la console? Si potrebbe quindi pensare a qualche uso diverso di Xbox con della applicazioni esterne. Ma soprattutto la cosa più importante è la sicurezza del sistema che con un’apertura di questo tipo, potrebbe “cedere”. Ovviamente ci teniamo a precisare che si tratta solo di un rumor e che ovviamente va preso con le dovute pinze.