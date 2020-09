Xbox Series X e S: sold-out anche in Giappone

Xbox Series X e Series S arriveranno entrambe a novembre e all’inizio della scorsa settimana sono stati aperti i preorder delle prossime console della casa di Redmond. A tal proposito, Microsoft decanta una domanda da record per le due sorelle X ed S, poiché in gran parte i preordini hanno già visto il tutto esaurito, persino in Giappone – le cui vendite del paese hanno sempre visto Sony al vertice.

Come riportato da VGC, i principali rivenditori giapponesi hanno esaurito Xbox Series X in circa 20 minuti, mentre Xbox Series S ha registrato il sold-out più o meno un’ora dopo – il cui prezzo è stato addirittura tagliato a 29.980 yen tasse escluse (corrispondente a circa 244,31 euro). Indubbiamente, si tratta di una mossa astuta per conquistare una fetta di mercato da sempre più ostica ma, certamente, sarebbe anche lecito immaginare per gli stessi motivi che lo stock effettivo assegnato al territorio nipponico sia stato piuttosto basso. Tuttavia, rimane comunque un dato rilevante considerando il contesto e la visione “storica” delle performance di Xbox.

Per l’occasione, a commentare la performance del preorder di Xbox Series X è stato proprio il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, il quale si dichiara onorato, ancorando però i piedi per terra verso ciò che ha definito essere “il primo passo di una maratona molto più lunga”. Oltre al Giappone, i preorder di Xbox Series X hanno raggiunto risultati interessanti anche in diversi paesi del mondo, come India, Corea del Sud, Australia, Regno Unito e Stati Uniti. D’altronde, Spencer aveva detto di aver imparato dagli errori del passato e che il suo intento sarebbe stato quello di soddisfare al meglio i giocatori, specialmente giapponesi, nella prossima generazione di console. A quanto pare ci sta riuscendo.

Ciò che è certo, inoltre, è che complessivamente la comunicazione di Microsoft legata alla next-gen sta avendo un ottimo esito. Questo è solo l’inizio, vediamo come andranno le vendite nei prossimi mesi. Ricordiamo ai lettori che potrete riservare un posto nei vostri salotti ad Xbox Series X ed Xbox Series S a partire dal ​​10 novembre 2020.