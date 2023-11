Xbox Series X: scopri questo ottimo bundle con Starfield in sconto di 60€!

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo e, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, svariati store hanno già iniziato a proporre sconti imperdibili sui propri prodotti. Ovviamente le offerte riguardano anche l'universo del gaming: se siete alla ricerca di una Xbox Series X, oggi potete trovarla in bundle con la versione Premium di Starfield a un prezzo ottimo!

Il pacchetto, infatti, potrà essere vostro a soli 608,97€, per un risparmio di ben 61,01€ invece del prezzo di listino di 669,98€. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Bundle Xbox Series X e Starfield, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Xbox Series X è la scelta ideale per coloro che cercano una console di nuova generazione. Come la sua controparte, la PlayStation 5, offre l'accesso a titoli di ultima generazione con risoluzioni eccezionali, per cui se preferite evitare l'alternativa proposta da Sony, l'Xbox Series X è perfetta per voi. Dotata di un lettore disco, vi consentirà di giocare a tutte le opere fisiche rilasciate nelle precedenti generazioni, rappresentando un investimento sicuro per chi cerca un'esperienza di gioco all'avanguardia.

Per quanto riguarda Starfield, invece, si tratta del titolo perfetto per chi ama i giochi di ruolo e l'esplorazione spaziale, in quanto combina i due elementi per dare vita a un'avventura immersiva e coinvolgente. Potrete esplorare oltre 1.000 pianeti, tutti con caratteristiche differenti, a bordo della vostra nave spaziale e insieme al vostro equipaggio. In tal senso, è ideale anche per coloro che sono alla ricerca di un gioco che tenga impegnati per centinaia di ore, dato che, anche una volta conclusa la storia principale, avrete una quantità di attività da svolgere davvero mastodontica.

Grazie all'attuale offerta di Amazon, come vi abbiamo accennato, potrete risparmiare ben 61,01€ rispetto al prezzo di listino del pacchetto, giacché l'Xbox Series X viene venduta a 499,98€, mentre la versione premium di Starfield a 108,99€. Si tratta del minimo storico a cui sia mai stato venduto il bundle, giacché sinora solamente una volta era sceso a un importo simile, ma a un euro in più, ad agosto. Alla fine di questa promozione, dunque, difficilmente tornerà a essere conveniente nel corso dei prossimi mesi, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

