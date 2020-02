Xbox Series X, Phil Spencer non era convinto della presentazione ai The Game Awards

Il capo della divisione XBox Phil Spencer non era inizialmente molto convinto della presentazione a sorpresa di Xbox Series X nel corso degli ultimi The Game Awards del dicembre scorso. Lo stesso manager di Microsoft lo ha ammesso nel corso di un’intervista a GamerTag Radio in cui ha raccontato com’è nata l’idea dell’anteprima mondiale nel corso dell’evento di premiazione.«Non ero un grande fan dell’idea» ha ammesso Spencer.

L’iniziativa per la presentazione di Xbox Game Series X a quanto pare è partita da una componente del team di marketing: «Si è alzata in piedi e ha detto: “Dovremmo fare qualcosa di coraggioso, qualcosa che non abbiamo mai fatto prima ad ora. Siamo onesti, non ci troviamo nella posizione di mercato in cui speravamo di essere alla fine di questa generazione. Non penso che riusciremo a marcare una differenza e a crescere nel settore se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Proviamo a sperimentare”». Il capo della divisione Xbox però non era così certo del risultato finale.

Secondo Phil Spencer l’impatto del trailer di Xbox Series X non era così prevedibile: «Poteva anche essere un disastro», ha detto. «Ti trovi a dover prendere questo tipo di decisioni e farle senza sapere esattamente quale sarà il risultato finale – ha aggiunto Spencer – Per qualsiasi decisione presa da qui sino al lancio… cercheremo di fare le cose in un modo differente».

Il trailer in anteprima mondiale mostrato nella cerimonia di The Game Awards oltre ad attirare l’attenzione su Xbox Series X era anche riuscito a dare nuova vita nel dibattito sulla next-gen, considerata anche l’estrema cautela e lentezza di Sony nel fornire qualsiasi dettaglio o spunto interessante sulla PS5 in attesa dell’evento ufficiale di presentazione. Nell’intervista a Spencer ha aggiunto: «Alcune cose andranno bene e altre invece no ma sicuramente non resteremo in silenzio. Cercheremo di osare in tutto quello che faremo nei prossimi mesi».