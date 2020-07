Xbox Series X: svelati due giochi dell’evento di luglio?

Dopo il primo evento della campagna Xbox 20/20 tenutosi nel mese di maggio, siamo finalmente quasi pronti per una nuova ondata di annunci targati Xbox attesi proprio nei prossimi giorni di luglio. Manca ancora una data precisa, ma l’evento dedicato ai giochi in uscita su Xbox Series X è stato più volte confermato sia da Microsoft stessa che da numerosi insider che si sono sempre dimostrati molti attendibili.

Uno di questi ultimi, il noto Klobrille, ha di recente pubblicato sul proprio account Twitter alcune neanche troppo criptiche nuove informazioni in suo possesso. Stando al tweet, sembra che nell’evento di luglio dedicato ai titoli per Xbox Series X, avremo l’occasione di vedere sia qualcosa di nuovo riguardo Halo Infinite, ma anche un primo gameplay di Everwild; la nuova IP sviluppata di Rare e il nuovo GDR di Obsidian Entertainment.

I still remember how much I smiled,

the last time I saw Everwild.

You go to bed and dream about J. Lo,

I have dreams as well — playing Halo.

Obsidian is a confirmed go as well,

oh I love that fresh RPG smell!

I just wanted to confirm I’m still bad at this 🐿

— Klobrille (@klobrille) July 6, 2020