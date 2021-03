Xbox Series X: The X-Pendables, crossover da sogno coi personaggi Microsoft

La giornata di ieri è stata molto importante per Microsoft e tutto l’ecosistema che gira attorno al marchio Xbox. Dopo l’avvento delle nuove console Xbox Series X e S, la compagnia di Redmond ha dato finalmente il benvenuto ufficiale nella propria famiglia agli studi Bethesda e Zenimax. Un’operazione che si è protratta per diversi mesi, e che solo di recente ha trovato la completa ufficialità, e ora non ci resta che vedere cosa avranno in serbo per noi i sempre più numerosi Xbox Game Studios.

Ovviamente, un’acquisizione della portata di quella che ha coinvolto Bethesda/Zenimax sta facendo sognare i fan del marchio Xbox. Per questo da diverse ore molti appassionati, e non solo, stanno volando con la fantasia immaginandosi alcuni dei futuri progetti in arrivo su Xbox Series X e S. Tra questi, troviamo The X-Pendables: un picchiaduro crossover con tutti i personaggi più iconici di Micosoft e Bethesda.

L’idea è del noto insider Idle Sloth, il quale ha pubblicato un paio di immagini che rappresentano il sogno nel cassetto del ragazzo. Come possiamo chiaramente vedere, questo fantomatico The X-Pendables si presenta come una sorta di Super Smash Bros ma in salsa Xbox. Tra i personaggi che vediamo nel roster di fantasia ci troviamo di tutto: da Kat e Marcus di Gears, Master Chief, Ori, ma anche personaggi Microsoft facenti parte del passato come Blinx e Conker. Infine c’è spazio anche per le new entry Bethesda come il DOOM Guy e William “B.J.” Blazkowicz dei recenti Wolfenstein targati Machine Games.

I would love to see a fighting game with all of Xbox & Bethesda mascots… pic.twitter.com/kLxWqFKQba — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) March 10, 2021

Nel roster immaginario di questo crossover trovano spazio anche “personaggi” improbabili, come uno dei Boeing presenti del recentissimo Microsoft Flight Simulator. Un’idea di certo non originalissima quella proposta da Idle Sloth, ma che sicuramente ha un suo fascino e che molti altri fan vorrebbero davvero vedere trasformarsi in realtà su Xbox Series X e S in futuro.