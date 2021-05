Xbox Series X|S: Microsoft ha la soluzione per sconfiggere i bagarini

Le scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X|S continuano a scarseggiare, con i giocatori di tutto il mondo che stanno facendo fatica ad acquistare una console di nuova generazione dallo scorso novembre. Dalle ultime dichiarazioni di Sony, sembra che la rarità delle console in commercio possa andare avanti ancora per tutto l’anno, con un possibile ritorno in massa sul mercato a partire dal prossimo 2022.

A causa di questa mancanza di scorte è emerso il fenomeno del bagarinaggio che è dilagato su tutta la rete. Ora, con una nuova iniziativa al momento limitata agli USA, Microsoft sembra essere intenzionata a sconfiggere del tutto i vari bagarini che ancora inondano il web con console in vendita a prezzi fuori di testa. Il tutto permetterà agli utenti Xbox Insider di prenotarsi una console all’interno di una sorta di corsia preferenziale.

Il sistema chiamato Console Purchase Pilot è stato comunicato in queste ore direttamente dalla compagnia di Redmond tramite i propri canali comunicativi ufficiali. Al momento questo genere di servizio è limitato soltanto agli utenti Xbox Insider e ai confini statunitensi, ma non è detto che in futuro il tutto possa essere riproposto anche in altri paesi. D’altronde le scorte di Xbox Series X|S scarseggiano ovunque, ed una possibilità del genere farebbe solo comodo a tutti.

Today we're introducing the Console Purchase Pilot, allowing US #XboxInsiders on Xbox One to register for a chance to reserve an Xbox Series X|S console. Check the Xbox Insider Hub on Xbox One for details. Limited space is available and not all who register will be selected. pic.twitter.com/MBkQmbSDWc — Xbox Insider (@xboxinsider) May 11, 2021

Va sottolineato, infine, come non tutti gli utenti che si prenoteranno potranno venire selezionati per l’acquisto di una nuova e fiammante Xbox Series X|S. Questo perchè per il momento questo tipo di servizio proposto da Microsoft andrà ad essere usufruito solamente da una parte riservata di utenti Xbox Insider, ma non è detto che in futuro il tutto possa allargarsi ad una platea ben maggiore.