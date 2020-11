Xbox Series X|S: Phil Spencer entusiasta per il lancio della next-gen Microsoft

Sono passati due giorni dal lancio di Xbox Series X|S e quindi dall’inizio della tanta attesa next-gen. Phil Spencer, dirigente della divisione Xbox, rivela su Twitter il suo entusiasmo per le prime vendite delle due nuove arrivate, definendo il lancio come “… il più grande lancio nella storia di Xbox“. Un vero e proprio successo per l’azienda americana che sembra aver colmato gli errori della scorsa generazione.

Phil Spencer ha twittato: “Grazie per aver sostenuto il più grande lancio nella storia di Xbox. In 24 ore abbiamo venduto le nuove console in più paesi che mai. Stiamo lavorando con la vendita al dettaglio per rifornire il più rapidamente possibile. Continuate a mostrarci che il potere connettivo del gioco è più importante che mai“.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.

— Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020