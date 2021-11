Xbox: si alza il sipario su due prossime esclusive misteriose

Grazie a Jez Corden di Windows Central, siamo riusciti ad ottenere i dettagli di due nuove esclusive first party per le console Xbox. I due titoli sono in sviluppo presso Compulsion Games (autori di We Happy Few) e da Obsidian Entertainment, una delle software house più conosciute. I due titoli al momento non sono ancora stati annunciati, ma conoscendo l’autorevolezza di Corden e delle sue fonti possiamo essere sicuri sull’esistenza reale dei giochi.

Il primo titolo di cui andiamo a parlarvi è quello di Compulsion, chiamato internamente come Project Midnight. Si tratta di un action game in terza persona, ambientato in un mondo dark e fantasy. Il protagonista del gioco dovrebbe essere una donna, mentre un tipo di nemico è identificato come una sorta di uomo falena gigante. Non è un caso che ci sia un riferimento così chiaro al mothman: standdo alle fonti di Corden, infatti, il gioco prendde ispirazione dal profondo sud degli Stati Uniti d’America. Ci saranno anche bestie fantastiche e l’intero titolo è un videogioco in single player, descritto come un’esperienza a livello di storia molto forte. Il suo arrivo però non sarebbe ancora stato discusso internamente, segno che ci vorrà del tempo prima di vederlo in azione.

Di stampo invece diverso è Pentiment: la prossima esclusiva Xbox di casa Obsidian è un progetto ambientato nel XVI secolo in Europa, dove al giocatore è richiesto di indagare su un omicidio raccapricciante. Il gioco non è prodotto dagli stessi sviluppatori impiegati su Avowed, ma dda un piccolo team di 12 persone ed è più un’avventura RPG molto incentrata sulla narrativa invece che sul combattimento. Secondo alcune informazioni raccolte da Jeff Grubb, inoltre, il gioco ha degli elementi di gameplay sperimentali e (sorpresa) potrebbe addirittura arrivare nel corso del 2022.

Pur conoscendo l’autorevolezza delle fonti, vi invitiamo a prendere con le pinze i contenuti di questa notizia. Sicuramente i first party di Microsoft lavorano ad altre esclusive Xbox, anche quelle già annunciate ma considerando i tempi di sviluppo piuttosto lunghi non è da escludere che alcuni giochi possano subire cambiamenti di marcia e reboot interni. Non ci resta dunque, come di consueto, attendere un annuncio ufficiale, che arriverà non appena i team si sentiranno pronti per svelare i loro nuovi progetti.