Xbox su PC punta ad un genere ben preciso

Nonostante il cambio di nome, per Xbox il PC Game Pass rappresenta una parte cruciale dell’espansione dell’ecosistema Microsoft. Anche se tra la versione console e quella PC ci siano pochissime differenze, c’è un genere a cui la casa di Redmond tiene particolarmente per quanto riguarda almeno il client presente su Windows.

Age of Empires 4

Come riportato da PCGamesN, Xbox vorrebbe su PC ancora più giochi strategici. La rivelazione avviene da Matt Percy, che è stato intervistato dai colleghi statunitense e che ha svelato che al momento Microsoft sta puntando tantissimo sugli strategici. Una nicchia molto particolare, perfetta però per mouse e tastiera e che d’altronde ha accompagnato la genesi della casa di Redmond, soprattutto guardando la storia di Age of Empires.

“I giochi di strategia sono diventati i titoli più popolari nel nostro portfolio. Sono nella lista dei dieci giochi più giocati ogni mese e rappresentano il 20% del nostro engagement su PC”, ha dichiarato Percy. “Il nostro obiettivo per il Game Pass è quello di offrire sempre più scelta ai giocatori, così come offrire sempre più libertà ai creatori”, ha continuato il dirigente di casa Microsoft. Una dichiarazione un po’ a sorpresa, visto che questi giochi riescono a battere titoli anche ben più blasonati, appartenenti magari a generi come i first person shooter oppure gli open world.

La strategia di Microsoft è chiara: i giochi strategici sono assolutamente importanti e rappresentano uno degli indotti migliori per Xbox su PC. La volontà è quella di portarne ancora, che andranno ad aggiungersi già ad alcuni classici come ad esempio Battletech, Portal, Bug Fables, la serie di Age of Empires e così via. Quali novità saranno in dirittura d’arrivo, ovviamente, non lo sapremo fino a tempo debito, ma a questo punto la direzione della casa di Redmond è chiara.