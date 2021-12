Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento cambia nome su PC

In queste ore, come un fulmine a ciel sereno, Microsoft ha deciso di rinominare il proprio servizio in abbonamento Xbox Game Pass per PC. Il rebranding ha portato il servizio ad essere ora denominato come PC Game Pass, abbandonando il marchio Xbox, poiché la società ha deciso di rendere più immediato il servizio anche al di fuori delle console della famiglia Xbox One o Series X|S.

Il cambio di nome distanzia l’Xbox Game Pass di Microsoft dalla versione console Xbox a quella per PC. Sebbene ora il servizio si chiami ufficialmente PC Game Pass, l’iconografia di Xbox rimane praticamente identica in tutto in questo momento. Microsoft ha completamente rimosso il nome Xbox dalla versione per PC del proprio servizio, e la compagnia ha anche commentato la scelta del rebranding con un post su Twitter che chiarifica meglio cosa cambierà.

Da quando il servizio è stato lanciato anche su PC, Microsoft ha costantemente ampliato il proprio catalogo di giochi anche ben oltre le console domestiche, con varie funzionalità e servizi Xbox su Windows, insieme ai giochi in cloud su iOS e Android.

Really super important patch notes that will change everything you’ve ever known about Game Pass​ #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021

Come possiamo leggere all’interno del post su Twitter, al di fuori del nome, il PC Game Pass non cambierà nient’altro all’interno del servizio. Nessun aumento di prezzi, cambi improvvisi nel catalogo o offerte differenti, solo un cambio di nome che serve a rendere ancora più chiara l’importanza del PC gaming per Microsoft.