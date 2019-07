Xbox: il nuovo team sta “rubando” sviluppatori a Sony

Il nuovo team Xbox, The Iniziative, sta assumendo sempre più persone, molte delle quali provengono dai grandi studios di Sony PlayStation.

Microsoft ha svelato, tempo fa, che uno dei suoi nuovi team sta lavorando a una nuova IP per Xbox (probabilmente Scarlett, visto che la produzione è iniziata da poco). Stiamo parlando dello studio The Initiative, uno dei team degli Xbox Game Studios, il quale sta ancora adesso assumendo nuovi dipendenti. Ora, grazie a un report di VGC, siamo venuti a conoscenza di quali sono gli ultimi sviluppatori entrati in forze al gruppo californiano.

The Initiative, che ha sede a Santa Monica, ha assunto vari nomi di un certo peso: Ian Miller, Kai Zheng, Chris O’Neill e Ray Yeomans sono tra gli ultimi “acquisti” della società; sono tutti level designer di God of War, l’apprezzatissima esclusiva PlayStation 4 del 2018, sviluppata da Santa Monica Studios. Inoltre, anche il senior designer Robert Ryan di Naughty Dog ha deciso di entrare a far parte di The Initiative. Si potrebbe quasi affermare che Xbox stia “rubando” gli sviluppatori di Sony.

Al di là delle battute, quello che possiamo desumere da queste e dalle precedenti assunzioni è che gli sviluppatori stanno raccogliendo persone esperte di giochi in terza persona con un taglio cinematografico. Per quanto il team si stia allargando, in ogni caso, ci sono ancora moltissime posizioni libere. Tramite il sito sappiamo che sono ancora in cerca di un art director, di un senior gameplay animator, di scrittori, ingegneri e anche di produttori.

Come già detto, il team è ancora lontano dal poter lavorare a pieno regime sul nuovo gioco, quindi è altamente probabile che il loro progetto sia diretto unicamente a Xbox Scarlett. Microsoft crede molto nella nuova piattaforma da gioco e, grazie a servizi e allo streaming, vede un brillante futuro di fronte a sé. Diteci, voi cosa ne pensate dell’attuale strategia di Microsoft?