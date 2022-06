Lo showcase di Xbox e Bethesda, previsto per domenica 12 giugno nella prima serata italiana potrebbe essere l’occasione giusta per dare uno sguardo a uno dei nuovi progetti di Obsidian Entertainment. Il team di sviluppo, acquisito da Microsoft nel 2018, potrebbe infatti approfittare del prestigioso palco per mostrare al mondo un nuovo gioco, dopo l’ultima apparizione datata 2020, quando venne svelato Avowed.

A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato gli stessi membri del team di sviluppo statunitense. Hannah Kennedy, concept artist di Obsidian Entertainment, ha dichiarato su Twitter di essere estremamente curiosa di poter finalmente condividere un progetto sul quale sta lavorando oramai da due anni. A dare man forte alla speculazione si è aggiunto Josh Sawyer, che nel team di sviluppo ricopre il ruolo di Game Designer, Writer e Director, che in risposta a quel post ha aggiunto un emoji con le mani unite.

Ci sono diversi progetti in lavorazione presso Obsidian Entertainment e tutti, ovviamente, in esclusiva per le console di casa Xbox e PC. Il primo è appunto Avowed, ma non si tratta di un videogioco inedito. Il secondo invece è un gioco conosciuto con il nome in codice di Pentiment, svelato lo scorso novembre grazie a un lungo report di Windows Central. Proprio l’emoji con le mani unite, quasi a ricordare una preghiera, potrebbe indicarci che sarà il tanto rumoreggiato progetto a essere mostrato il 12 giugno 2022. Il team di sviluppo al lavoro su Pentiment, inoltre, sarebbe guidato dallo stesso Josh Sawyer.

— Josh Sawyer (@jesawyer) June 6, 2022

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere tutte queste ipotesi con le pinze. Sicuramente durante lo showcase di Xbox e Bethesda Obsidian Entertainment sarà presente, ma non sappiamo ancora se con un nuovo gioco inedito oppure con un contenuto volto a estendere gli attuali giochi in sviluppo o già pubblicati, come appunto Avowed e Groundend. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito.