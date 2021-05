xCloud, grandi novità in arrivo per eguagliare Stadia

Secondo quanto affermato da Jez Corden di Windows Central, potrebbero essere in arrivo interessanti novità riguardanti xCloud. Microsoft starebbe lavorando per aggiornare le infrastrutture del servizio di streaming di Xbox Game Pass al fine di renderlo più adatto a Xbox Series X. Nello specifico, l’obiettivo della casa di Redmond sarebbe quello di raggiungere un livello qualitativo pareggiabile a quello di Google Stadia.

La questione è venuta fuori direttamente da Twitter, in una discussione riguardante le disparità nei dati di vendita tra PlayStation 5 e Xbox Series X, durante la quale Corden ha spiegato che Microsoft abbia scelto di utilizzare le scorte di chip, poche per via della scarsità di semiconduttori, al fine di aggiornare e migliorare i server di xCloud e renderli più adatti a Xbox Series X.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Microsoft, dobbiamo dire che questa possibilità non è affatto remota: l’azienda ha tra le mani un servizio aggiuntivo a Xbox Game Pass con la concreta possibilità di dar filo da torcere a un colosso come Google. L’obiettivo della compagnia sarebbe quello di migliorare molto i frame rate, la latenza e la qualità grafica generale dei titoli giocati in streaming, così da poter pareggiare le alte specifiche offerte da Stadia.

The roll out has begun too, MSFT is testing the deployment in Seattle right now. And I've been told the extra overhead from XSX processing for vid encoding makes a huge difference for latency. I expect the gap between xcloud and Stadia streams to be utterly eliminated this year. — Jez (@JezCorden) May 22, 2021

Corden ha infine aggiunto che sta attualmente aggiornando i server in modo da poter avviare le prime fasi di testing il prima possibile. Inoltre, crede che questa miglioria sarà disponibile per tutti i giocatori entro la fine del 2021, quindi entro i prossimi mesi. Voi state giocando con xCloud su Xbox Game Pass, avete preferito la soluzione di Google oppure andate contro corrente e preferite GeForce NOW su dispositivi mobile? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi sulle nostre pagine per non perdere ulteriori aggiornamenti sulla questione.