Xenoblade Chronicles 3: insider parla dei personaggi, annuncio in arrivo?

In attesa di una Nintendo Direct che ci confermi l’uscita del progetto, in rete sono comparsi nuovi dettagli riguardo Xenoblade Chronicles 3, prossimo capitolo della fortunata saga JRPG di Monolith Soft. Stavolta le voci sono state diffuse da un insider molto affidabile, Imran Khan di Fanbyte, che ha parlato in un suo podcast dello stato di sviluppo del gioco e dei personaggi.

Khan ha parlato di una fonte molto vicina allo studio giapponese, secondo la quale Xenoblade Chronicles 3 sarebbe in una fase molto avanzata di sviluppo. L’insider aveva già parlato qualche giorno fa delle fasi finali di lavorazione di questo progetto, e adesso è tornato a discuterne con nuovi dettagli sullo stato dei lavori. A quanto pare, nonostante il gioco sia praticamente alle sue battute finali di progettazione, gli sviluppatori hanno dovuto superare notevoli difficoltà tecniche circa due mesi fa che ne hanno tardato la consegna. Non ci è dato sapere se il rilascio era previsto in questi mesi o più in là, in ogni caso sembra che adesso la situazione sia tranquilla e che Nintendo si stia preparando al grande annuncio.

In particolare, le difficoltà tecniche trovate da Monolith Soft avrebbero riguardato l’hardware Nintendo Switch. Il motivo di tali problematiche è stato ritrovato nella performance troppo elevata rispetto alle possibilità della console targata Nintendo, in quanto a differenza dei precedenti capitoli, Xenoblade Chronicles 3 avrà combattimenti più massivi: party di gioco più numeroso ma soprattutto più nemici da fronteggiare sullo schermo. Per concludere, Imran Khan ha parlato anche dei personaggi del gioco e dell’ambientazione: secondo l’insider Xenoblade Chronicles 3 si svolgerà in un qualche momento futuro dopo Xenoblade Chronicles 2, ma saranno presenti personaggi originari dai primi due capitoli della saga, qualcosa che Khan definisce “ciò che i fan si aspetterebbero“.

Non abbiamo altri dettagli in proposito da parte di Khan, ma possiamo fare qualche ipotesi in base al doppio personaggio di Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 ufficializzato su Super Smash Bros. Ultimate qualche mese fa, proprio qualche periodo dopo il lancio da record di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition su Nintendo Switch: in poche parole, prima che arrivasse il COVID-19 a rallentare tutto, probabilmente il combattente proveniente da Xenoblade era previsto anche come traino per l’arrivo del terzo capitolo della saga. In ogni caso, attendendo informazioni ufficiali, speriamo che il nuovo gioco figuri in un prossimo Nintendo Direct.