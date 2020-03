Xenoblade Chronicles Definitive Edition: data svelata da Amazon Messico?

È passato diverso tempo dall’annuncio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition ma Nintendo ad oggi non ha ancora rivelato una data di uscita. Come capita quasi sempre in queste situazioni, il tempo passa ed i rumors si fanno sempre più insistenti. Il titolo risulta essere un misto tra un porting del gioco originale uscito per Wii ed un remake vero e proprio. A fine gennaio gli utenti hanno iniziato a discutere su una data di rilascio quando alcuni retailer danesi avevano riportato il 29 maggio come giorno di uscita.

Ai tempi ovviamente la questione è passata in secondo piano in quanto molte catene inseriscono date molte volte fittizie e non veritiere. Oggi però, Amazon Messico avrebbe pubblicato la stessa data tanto discussa in precedenza. A denotare come il lancio, o almeno l’annuncio della data d’uscita, non sia poi così lontana è anche il fatto che il titolo sia stato inserito sul Nintendo eShop europeo e australiano.

Sebbene già due rivenditori abbiamo inserito il 29 maggio come data di uscita del titolo, vi invitiamo a prendere con le pinze questa notizia in quanto Nintendo non ha dichiarato nulla di ufficiale. Visto che Amazon Messico lo ha ribadito, è possibile che nel giro di poco tempo la grande N si faccia sentire e sveli una volta per tutte la data di uno dei titoli più amati dal pubblico giapponese. Il secondo capitolo del brand ha riscosso un enorme successo ed ha fatto avvicinare anche chi non ha potuto provare e godere del primo capitolo.

