Xenoblade Chronicles X: PRENOTALO ORA per avere l'esclusivo portachiavi!

Se siete appassionati di RPG e amate le grandi avventure, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è il titolo che fa per voi. Questo epico gioco di fantascienza sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2025, ma è già possibile prenotarlo su My Nintendo Store al prezzo di 59,99€. Approfittando del preorder, avrete anche diritto a un bonus esclusivo: un portachiavi in metallo di circa 4 cm, perfetto per portare con voi un pezzo di questo incredibile universo ogni giorno.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

In questa nuova edizione, la grafica aggiornata e i contenuti aggiuntivi renderanno l’esperienza ancora più immersiva. Vi troverete catapultati nel 2054, in un futuro in cui la Terra è stata distrutta da un feroce conflitto intergalattico tra due razze aliene. I pochi superstiti dell’umanità, in fuga a bordo della nave spaziale Balena Bianca, trovano rifugio su Mira, un pianeta misterioso e inesplorato. Nei panni di un agente BLADE, la vostra missione sarà quella di proteggere l’umanità e scoprire i segreti di questo nuovo mondo.

Preordinando il gioco su My Nintendo Store, non solo vi assicurerete l’esclusivo portachiavi, ma potrete anche ricevere il Bonus Exploration Support Pack. Questo pacchetto include 100.000 crediti, armi avanzate come il Pugnale di ferro superiore e il Fucile d'assalto Furia superiore, oltre a un set di corazze e potenziatori per migliorare le vostre abilità in battaglia.

Il bonus sarà disponibile per tutti coloro che acquisteranno il gioco sul Nintendo eShop entro il 6 aprile 2025, o riscatteranno il codice download incluso nella versione fisica. Per ottenerlo, basterà collegarsi a Internet e accedere al Centro personalizzazione dal capitolo 3 della storia principale.

Non perdete questa occasione unica! Prenotate ora Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition e preparatevi a vivere un'avventura epica!

