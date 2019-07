Xenon Racer: DLC gratis con quattro piste e un veicolo extra

Xenon Racer, il gioco di guida arcade sviluppato dal team tutto italiano 3DClouds, ha ricevuto un DLC scaricabile gratis che introduce un nuovo scenario inedito contenente quattro differenti tracciati, percorribili anche al contrario ed un nuovo veicolo: Helix Wing.

I nuovi contenuti sono posizionati tra le tortuose strade della parte ovest degli stati uniti. I giocatori potranno scoprire il Nevada, con le sue montagne rosse e i saliscendi vertiginosi, bruciando l’asfalto di questi quattro nuovi tracciati:

Il nuovo DLC si va ad integrare con l’update di maggio a tema invernale ambientato sulle Alpi. Ogni tracciato del Nevada (Dam, Grand Canyon, Route 93 e Red Rock Canyon), potrà essere affrontato in modalità “Reverse”, estendendo di fatto il numero di tracciati per offrire in totale otto percorsi su cui gareggiare e far vedere chi è il miglior pilota.

Come ogni altra vettura presente in Xenon Racer, anche nel caso della Helix Wing potremo scegliere tra le versioni Normal e Performance per tentare la scalata alle classifiche online e stabilire nuovi record ingame nelle diverse modalità.