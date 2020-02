Yooka-Laylee and the Impossible Lair, è ora disponibile una demo

Ottime notizie per tutti coloro che avevano intenzione di provare Yooka-Laylee and the Impossible Lair ma che per un motivo o per l’altro non hanno ancora avuto modo di mettere le mani sull’opera di Playtonic Games. La software house dietro il titolo ha infatti recentemente reso disponibile una demo gratuita del simpatico platformer.

La demo di Yooka-Laylee and the Impossible Lair è fin da ora su tutte le piattaforme su cui il titolo è presente e i giocatori potranno quindi provare la colorata avventura prima di comprarla su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Grazie a tale demo sarà quindi per molti possibile immergersi in un divertente mondo in compagnia dei due simpatici protagonisti e vivere un’esperienza di grande valore.

Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un ottimo platform in due dimensioni, che farà la gioia degli amanti del genere in costante attesa di nuovi esponenti di spicco per questa bistrattata categoria di giochi. L’Impossible Lair si rivela una soluzione di gameplay ben realizzata e stimolante, in grado di fare da collante a un’esperienza dal respiro più classico ma, non per questo, meno interessante. L’ottimo level design, unito a un sistema di controllo reattivo e preciso, regalano un platform solido e ben stratificato che mostra il fianco solo a un’eccessiva ridondanza dei compiti da svolgere al suo interno. ”

Che ne pensate di questo titolo, avevate adocchiato da tempo l’opera di Playtonic Games o la seconda avventura di Yooka-Laylee non vi aveva mai particolarmente ispirato? Amate il genere platform o sono invece altri i vostri interessi? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.