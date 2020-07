Zelda Breath of the Wild 2: data di uscita più vicina del previsto?

Sappiamo già che quest’anno i piani di Nintendo per i propri annunci sono stati scombussolati a causa dell’epidemia globale di COVID-19, ma ripensando a questo periodo dell’anno scorso, la compagnia giapponese ci aveva stupiti tutti presentando a sorpresa The Legend of Zelda Breath of the Wild 2; il sequel diretto del titolo di successo uscito insieme a Nintendo Switch. Dopo essersi perse le tracce di questo seguito, ora sembra addirittura che lo sviluppo sia a un ottimo punto e la data di uscita potrebbe essere più vicina del previsto.

Gli indizi arrivano direttamente dai doppiatori spagnoli che hanno dato voce rispettivamente ai personaggi di Zelda e Revali. Durante un’episodio del podcast Un Cafe Con Nintendo, i due doppiatori hanno dichiarato di aver concluso di registrare le loro linee di dialogo per The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Sembra possibile quindi, che il doppiaggio in spagnolo sia stato terminato o è in procinto di esserlo, il che ci suggerisce che i lavori al gioco possano essere ad un punto molto avanzato e che la data di uscita non dovrebbe essere così lontana come si pensa.

Difficile dire con certezza però quanto manchi ancora prima di ricevere nuove informazioni su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ma se le fasi di doppiaggio sono già iniziate, ed alcune addirittura concluse, non sarebbe così assurdo sperare che il gioco possa ripresentarsi tra non molto tempo.

Al momento non ci resta che attendere pazientemente nella speranza che Link e Zelda possano rifarvi vivi all’interno di un nuovo appuntamento comunicativo dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Cosa ne pensate di quanto dichiarato dai due doppiatori spagnoli? Pensate che un nuovo annuncio dedicato all’universo di Zelda possa arrivare da un momento all’altro?