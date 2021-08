Zelda Ocarina of Time, scoperto un utile segreto dopo oltre 20 anni

The Legend of Zelda Ocarina of Time è considerato ad oggi come uno dei videogiochi più belli mai realizzati, oltre che uno dei più influenti di tutti i tempi. La prima proposizione 3D della serie di Zelda su Nintendo 64 ha accompagnato milioni di giocatori in tutto il mondo, ed è più che lecito che molti sperano in un ritorno del gioco su Nintendo Switch, come lo è stato con Super Mario 64.

Per quanto quella filosofia sia stata poi ripresa in ogni capitolo della saga, ancora oggi gli utenti portano alla luce alcuni interessanti scoperte, una delle quali sta lasciando sorpresi tantissimi giocatori nelle ultime ore. Un utente su Reddit ha posto una domanda su un thread, mostrando un segreto che quasi nessuno conosceva: si trova nella Caverna di Dodongo, uno dei tre dungeon della prima parte di The Legend of Zelda Ocarina of Time, nella una sezione in cui Link combatte per la prima volta i Lizalfos nella stanza piena di lava.

A quanto pare, se si salta da un punto molto specifico è possibile passare attraverso una cascata di lava, ritrovandosi in una piccola area quasi impossibile da scoprire altrimenti. Si tratta di un segreto molto semplice, ma che può comunque essere utile al giocatore: al suo interno si trova un singolo cuore, utile perché in quella fase del titolo si ha in genere poca energia vitale, e subito dopo lo scontro con i due mostri si può rivelare molto utile.

In ogni caso, è strano che Nintendo non abbia nascosto un tesoro un po’ più sostanzioso, come magari uno scrigno con tante rupie. Dopotutto, a nessuno verrebbe in mente di lanciarsi in una cascata di lava, soprattutto se ha poca energia. In ogni caso, si tratta comunque di una scoperta molto interessante, che evidenzia quanti segreti The Legend of Zelda Ocarina of Time può ancora nascondere, sotto gli occhi di tutti.