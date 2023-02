Se anche voi non vedete l’ora di mettere le mani sul nuovo The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, sequel di Breath of the Wild, finalmente potrete colmare l’attesa: GameStop ha aperto il preorder sia per la Collector’s Edition che per il stupendo Amiibo di Link. Solamente oggi, 16 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00 di potrete assicurarvi la magnifica statuetta del protagonista se siete membri di GS Pro Club!

L’Amiibo è disponibile in preorder a un prezzo di listino di 16,98€, e considerando che le scorte saranno super limitate, verrà sicuramente esaurito in men che non si dica. Dopodiché trovarlo sarà quasi impossibile, soprattutto a poco più di 15,00€, quindi vi invitiamo di approfittarne finché è disponibile per non perdere l’occasione.

Nel caso in cui non siate esperti di Amiibo ma ne siate incuriositi, vi spiegheremo brevemente in cosa consistono. Si tratta di statuette interattive dotate di un sensore NFC, che viene letto dall’apposito sensore collocato sulla Switch (o su altre console Nintendo, come il 3DS o la Wii U) in modo da provocare un effetto diverso a seconda del gioco. Per esempio, possono venire sbloccati costumi, armi e oggetti da collezione, che altrimenti non sarebbero reperibili. Non si sa ancora quali saranno gli effetti del nuovo Amiibo di Link in Tears of the Kingdom, ma lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi!

Oltre alla possibilità di prenotare il desideratissimo e ambitissimo Amiibo dedicato a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e la rispettiva Collector’s Edition, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare il preordine di questa ricercatissima edizione dell’attesa esclusiva Nintendo Switch.

N.B. per prenotare l’Amiibo di Link da GameStop è necessario essere utenti GS Pro, iscriviti ora per prenotare la collector!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!