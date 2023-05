Nonostante sia incredibile che un gioco della portata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom riesca a girare su un hardware come quello di Nintendo Switch, non è impossibile riscontrare problemi di cali di frame, soprattutto con la versione in cartuccia. Ciò è dovuto principalmente a rallentamenti con i caricamenti, ma esistono dei semplici metodi per ovviare il tutto, riportando il titolo alla fluidità in attesa di una patch che risolva la questione.

Per risolvere i cali di frame di Tears of the Kingdom vi basterà settare l’uscita video della Nintendo Switch a 720p. Ecco i passaggi da seguire:

Andate nelle Impostazioni di Sistema dal menu principale della console

Scorrete in basso finché non trovate TV Output

Premete il joycon sinistro e cliccate A per selezionare Risoluzione TV

Cambiate il parametro a 720p

Premete A per accettare

Così facendo stabilizzerete il frame rate, riportandolo a 30FPS anche in modalità docked e rendendo l’esperienza di gioco più fluida. Nel caso in cui ciò non risolva il problema, un’altra soluzione è quella di impostare la Switch in Modalità Aereo e disattivando il Wi-Fi; questo passaggio aiuterà a ridurre i lag, in quanto eliminerà la potenza utilizzata dalla console per connettersi a Internet.