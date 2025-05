Zenless Zone Zero svela la versione 2.0: ecco tutte le novità

La celebrazione del primo anno di Zenless Zone Zero segna un importante capitolo per l'ARPG urbano di HoYoverse, con l'arrivo della Versione 2.0 "Where Clouds Embrace the Dawn" il 6 giugno. Questo aggiornamento non solo inaugura la Stagione 2 del gioco, ma rappresenta anche il debutto ufficiale su Xbox, espandendo significativamente l'universo di New Eridu. I giocatori potranno esplorare la nuova Penisola di Waifei, collaborare con personaggi come Yixuan dal Yunkui Summit e affrontare sfide più complesse in ambienti di combattimento ampliati e ridisegnati, il tutto arricchito da un pacchetto celebrativo che include un Agente e un W-Engine di rango S gratuiti.

Failume Heights, la città principale della Penisola di Waifei, si presenta come un distretto remoto ma vibrante di New Eridu, sviluppato attorno all'Hollow Lemnian. La zona è rinomata per una risorsa rara chiamata Porcelume e offre un'ambientazione culturalmente ricca con caratteristiche case da tè, bancarelle di dolci e botteghe di pegno che permettono ai giocatori di immergersi pienamente nell'atmosfera locale. Qui i Proxy potranno assumere la gestione del Tempio Suibian, un nuovo sistema che permetterà di inviare Bangboo in missione, completare commissioni e raccogliere risorse dagli Hollow.

L'Hollow Lemnian introduce anche nuove meccaniche di gameplay: la pericolosa Miasma diffusa in quest'area conferisce ai nemici la capacità di entrare nello stato di Campo Miasmatico, ottenendo scudi protettivi e abilità potenziate. Questa dinamica rappresenta una sfida aggiuntiva che richiederà strategie più sofisticate e l'utilizzo efficace dei nuovi personaggi disponibili.

Per navigare più facilmente attraverso le aree espanse di New Eridu e degli Hollow, la Versione 2.0 introdurrà una mappa 3D completamente rinnovata e funzionalità di navigazione migliorate. I nuovi Fari delle Fessure permetteranno ai Proxy di ripristinare la salute, rianimare gli Agenti e teletrasportarsi, rendendo l'esplorazione più fluida e consentendo un ritorno al combattimento più efficiente dopo eventuali sconfitte.

Nuovi alleati per nuove sfide

Tra i nuovi personaggi che si uniranno al roster, spicca Yixuan, conosciuta come la Grande Maestra, un Agente di rango S che guiderà i giocatori nella loro esplorazione della Penisola di Waifei. Con il suo Attributo Inchiostro Aurico e la Specialità Rottura, Yixuan ignora la Difesa dei nemici, basando tutti i suoi danni sulla Forza Pura, un parametro che aumenta in base al suo Attacco e HP massimo. La sua meccanica speciale chiamata Adrenalina sostituisce la normale Energia, e possiede due modalità Ultimate distinte per adattarsi a diversi scenari di combattimento.

Accanto a Yixuan troviamo Ju Fufu, discepola senior dello Yunkui Summit, un Agente di rango S specializzato in Stordimento e danno di Fuoco. Con la sua arma Hu Wei, può accumulare punti di Potenza e Slancio per infliggere danni sia Fisici che di Fuoco. Il suo Attacco a Catena conferisce all'intera squadra l'effetto Ruggito della Tigre, aumentando il danno critico e potenziando gli Attacchi a Catena e le Ultimate di tutto il team.

Completano la formazione Pan Yinhu, un Agente di Difesa Fisica di rango A dallo Yunkui Summit, e Belion, un Bangboo di rango S. Inoltre, l'Agente di Supporto Ether Astra Yao e l'Agente di Difesa Fisica Caesar faranno il loro ritorno nei banner della Versione 2.0, offrendo ai giocatori l'opportunità di ottenere questi potenti alleati se li avessero persi in precedenza.

Eventi celebrativi e ricompense generose

Per commemorare il primo anniversario, HoYoverse ha preparato un pacchetto di ricompense particolarmente generoso. I giocatori potranno scegliere gratuitamente un Agente di rango S e un W-Engine di rango S dal Canale Stabile, oltre a ricevere 1.600 Polichromes, un titolo esclusivo dell'anniversario e un avatar al momento del rilascio della Versione 2.0. Ulteriori premi, tra cui 20 Nastri Master Criptati, 10 Boopons e nuovi outfit per i protagonisti, saranno disponibili completando sfide specifiche e commissioni evento.

Nella Versione 2.0, i Proxy potranno entrare nel cinema di Lumina Square per godersi film con diversi personaggi durante l'evento Attrazione Gravitazionale e ottenere ricompense esclusive completando determinati compiti, incluso un W-Engine di rango A chiamato Proiettore di Bobine. Nell'evento Soul of Steel: Golden Bond, i giocatori potranno pilotare mech eleganti negli Hollow, affrontare una varietà di sfide e guadagnare abbondanti ricompense.

Oltre ai contenuti narrativi e ai personaggi inediti, Hollow Zero: Lost Void verrà aggiornato con nuove commissioni e la possibilità di equipaggiare più Gear a diversi Agenti, aggiungendo opzioni strategiche alle battaglie. Per i nuovi giocatori, completando l'Interludio del Capitolo 2 della Stagione 1, sarà possibile sbloccare direttamente e passare alla trama principale della Stagione 2, facilitando l'accesso ai nuovi contenuti.

Zenless Zone Zero Versione 2.0 sarà disponibile dal 6 giugno su PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, PC, iOS, Android e, per la prima volta, su Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming, con un esclusivo Starter Pack Xbox già disponibile per il pre-ordine nello Xbox Store.