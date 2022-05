Viviamo in un momento storico di grandi rivoluzioni tecnologiche, e il mondo videoludico è in prima linea per supportate e sperimentare tali novità. Di recente è Zotac ad aver svelato un progetto che sta attirando le curiosità di molti appassionati, ovvero uno zaino PC atto a supportare le esperienze in realtà virtuale. Sembra folle, ma è esattamente quello che è stato annunciato dalla compagnia da sempre legata al mondo PC gaming.

Il nuovo hardware è chiamato Zotac VR Go 4.0 e ospita al suo interno una CPU Intel Core i7-11800H di precedente generazione abbinata a una scheda grafica RTX A4500. Si tratta di una GPU con 20 GB di memoria GDDR6. Una decisone molto particolare e che ha attratto a sé molta curiosità da parte degli appassionati, dato che è una scelta più propensa a un contesto di sviluppo e design piuttosto che per i giocatori.

Ma non ci si ferma qui, dato che il nuovo zaino PC di Zotac presenta anche 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB espandibile. L’hardware, che prende la forma di uno zaino in tutto e per tutto, presenta anche molte porte tra cui un lettore di schede di memoria. In definitiva si tratta di un dispositivo portatile adatto anche a giocare dove si vuole con esperienze legate alla realtà virtuale.

Ecco nel dettaglio quelle che sono le specifiche del nuovo Zotac VR Go 4.0:

CPU: Intel Core i7-11800H

GPU: RTX A4500 con 20 GB di GDDR6

RAM: 16 GB DDR4

Memoria di archiviazione: SSD M.2 da 512 GB

Oltre a ciò, il nuovo hardware Zotac possiede la possibilità di espandere la memoria di archiviazione, un lettore di memory card, più ingressi USB, un ingresso HDMI 2.1, Display port 1.4, GbE LAN e jack 3.5 per cuffie e microfono. Potete trovare molti altri dettagli, comprese le informazioni riguardo all’acquisto di questo dispositivo, sul sito ufficiale.