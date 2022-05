Manca sempre meno al lancio di Diablo Immortal, la nuova iterazione della tanto amata saga RPG di Blizzard annunciata per la prima volta ormai diversi anni fa. Man mano che ci avviciniamo al giorno del rilascio, la compagnia statunitense ha rilasciato tutta una serie di informazioni molto importanti per il gioco, ma all’appello mancava ancora qualcosa. Si tratta dell’orario di sblocco del titolo, il quale sarà giocabile anche su PC, come da tradizione per la saga di lungo corso.

Dopo aver fatto chiarezza su una serie di dettagli riguardanti le microtransazioni, Blizzard ha finalmente reso noto l’orario di sblocco di Diablo Immortal anche su PC. L’ora di rilascio del nuovo titolo della saga di Diablo è fissato per le 19:00, orario italiano, del prossimo 2 giugno. Si tratta di un orario che varierà da territorio a territorio, quindi è probabile che ci saranno giocatori che riusciranno ad accedere al titolo prima o dopo.

Al momento attuale è già stato reso disponibile il pre-load di Diablo Immortal anche su PC. Per scaricare in anticipo il gioco vi basterà aprire il launcher Battle.net, e molto probabilmente apparirà una schermata iniziale che porta direttamente alla pagina del gioco per iniziare il download. Se ciò non dovesse accadere per qualche motivo, basterà selezionare la scheda “Giochi” e trovare il riquadro dedicato a Diablo Immortal per far partire l’installazione.

Ci siamo quindi, mancano ormai pochi giorni e gli avventurieri potranno partire per un nuovo viaggio all’interno di Diablo Immortal. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile sia su PC che per dispositivi mobile Android e iOS.