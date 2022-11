Le friggitrici ad aria sono state, senza alcun dubbio, tra gli articoli più acquistati di questi giorni di Black Friday 2022 su Amazon, complice non solo la riscoperta di una cucina più salutare da parte di molte persone nel nostro paese, ma anche la qualità insindacabile di questi prodotti che, complici i loro consumi basi, si sposano anche molto bene con quella che è l’odierna esigenza di cucinare tenendo bassi si costi in bolletta.

E così, dopo le tante proposte di settore che vi abbiamo offerto nel corso dei questa nostra rassegna dedicata agli sconti del Black Friday 2022, oggi vi proponiamo un nuovo prodotto per la categoria delle friggitrici ad aria, spostandoci verso un marchio decisamente molto noto nell’ambito degli elettrodomestici da cucina, ovvero Moulinex!

Il modello in questione è il Moulinex Easy Fry Deluxe, una friggitrice ad aria con una buona capienza, che originariamente verrebbe venduta al prezzo di ben 224,99€, ma che oggi può essere vostra con uno sconto pari al 62%, ovvero della bellezza di 140 euro!

Un affare enorme, specie considerata la qualità del marchio produttore, tra i più noti e rinomati nell’ambito degli elettroutensili da cucina! In tal senso, la Moulinex Easy Fry Deluxe non vi lascerà delusi, portando avanti con orgoglio la gloriosa tradizione del brand, che ha fatto della qualità costruttiva e delle performance dei suoi prodotti, uno dei suoi marchi di fabbrica.

Con una capienza di 4,2 litri, la Moulinex Easy Fry Deluxe è in grado di cuocere senza difficoltà fino a 6 porzioni di cibo, vantando 4 diverse modalità di cottura, che non limitano le preparazioni alla semplice “frittura”, ma anche all’arrosto, la griglia e ad una generica modalità di cottura che avvicina i risultati a quelli di un tradizionale forno elettrico ventilato.

Già così, insomma, le opzioni di preparazione sono numerose, se non fosse che a queste si aggiungono poi ben 8 programmi preimpostati, che vi permetteranno di preparare velocemente, e senza troppi pensieri, alcuni “classici” della cucina nostrana, come le patatine fritte o, le cotolette o, perché no, persino torte e pizze!

Ciò è possibile perché questa friggitrice ad aria attua sulla sua temperatura interna un controllo preciso, che permette una cottura dagli 80° ai 200°, così che possiate davvero sbizzarrirvi con questo elettrodomestico, sperimentando anche ben oltre quelli che sarebbero i classici cibi “da friggitrice”.

Dotata di un ampio e intuitivo pannello touch, e con le componenti mobili lavabili in lavastoviglie, questa Moulinex Easy Fry Deluxe è, in sintesi, una scelta davvero sensatissima nell’ambito delle friggitrici ad aria e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarla subito, complice quello che è un prezzo che difficilmente si rivedrà nei prossimi mesi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!