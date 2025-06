Se state per partire o volete assicurarvi un viaggio sereno e felice, anche nei prossimi mesi, non potete assolutamente farvi scappare questa promo! Siamo felici di comunicarvi che dal 19 al 29 giugno si terrà la Campagna Heymondo Estate, un’opportunità imperdibile per tutti coloro che cercano un'assicurazione da viaggio sicura ed economica. Durante questo periodo, Heymondo offre uno sconto esclusivo del 15% su tutte le polizze di viaggio, senza limitazioni sulle date di viaggio. Questo significa che, che si tratti di una vacanza in Europa o di un viaggio intercontinentale, il risparmio è garantito per tutti coloro che stipuleranno una polizza entro le date segnalate.

Heymondo è un brand leader nel settore delle assicurazioni di viaggio, con una vasta gamma di polizze pensate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore. Grazie alla sua esperienza e alla tecnologia avanzata, Heymondo offre coperture complete per i viaggi in Europa e fuori, con opzioni per proteggere i viaggiatori contro imprevisti come malattia, annullamento del viaggio, furto e molto altro. La semplicità e l'affidabilità del servizio sono i suoi punti di forza, rendendolo una scelta ideale per chi vuole partire senza preoccupazioni.

È importante sottolineare che lo sconto del 15% sarà applicato automaticamente a tutte le polizze acquistate tramite i link, senza bisogno di modifiche. Questo significa che non dovrete fare nulla se non promuovere la campagna, rendendo l’opportunità ancora più vantaggiosa. Inoltre, il materiale grafico per supportare la promozione è già disponibile nel pannello di controllo, così potrete iniziare a diffondere l’offerta senza indugi.

Non meno importante, per farvi un'idea ancora più dettaglaita di come funzionino le assciurazioni, vi invitiamo a leggere il nostro articolo completo dedicato alle assicurazioni da viaggio, dove esploriamo in dettaglio perché sono fondamentali sia per i viaggi in Europa che fuori, per partire sempre con la giusta tranquillità.

