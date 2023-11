150 paesi in tasca con l’adattatore da viaggio universale

Negli ultimi anni, il mondo è diventato sempre più connesso, e le esigenze di alimentazione dei dispositivi elettronici sono aumentate in modo significativo. Per gli amanti dei viaggi e dei gadget tecnologici, l'adattatore da viaggio universale Techly non può mancare in valigia. Questo adattatore, con un elegante design bianco e una serie di caratteristiche sorprendenti, è una soluzione versatile per chi viaggia in tutto il mondo.

Infatti, è progettato per funzionare in oltre 150 Paesi, compresi Australia, Canada, Cina, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda. La sua capacità di adattarsi a diverse prese elettriche lo rende un compagno ideale per i viaggiatori internazionali.

Con una potente presa da 10A e tre porte USB intelligenti (USB-A e USB-C), può caricare e alimentare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, rendendolo ideale per il viaggiatore moderno, che porta con sé sempre molti dispositivi come notebook, computer, asciugacapelli e smartphone.

Una caratteristica distintiva dell'adattatore da viaggio universale Techly è la sua connessione terra/terra, che garantisce la massima sicurezza quando si utilizzano dispositivi ad alta potenza; previene sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo sia i dispositivi collegati che l'utente.

Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di sicurezza con protezione, che lo spegne automaticamente in caso di tensioni anomale, evitando danni ai dispositivi collegati. Con dimensioni compatte di 61 x 75 x 62,7 mm, è anche incredibilmente portatile.

Questo dispositivo è il compagno perfetto per chi viaggia spesso e desidera rimanere connesso, indipendentemente dalla destinazione. La sua combinazione di versatilità, sicurezza e praticità lo rende un must per i viaggiatori tecnologici.