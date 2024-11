85% di sconto su tutti i piani cloud privati e sicuri con Internxt, ma solo per le prossime ore!

Se siete alla ricerca di una soluzione cloud che garantisca massima sicurezza e privacy per i vostri dati sensibili, questa offerta di Internxt merita tutta la vostra attenzione. Il servizio propone uno sconto dell'85% su tutti i piani disponibili, permettendovi di accedere a storage sicuro e crittografato a partire da soli 0,95€ al mese, ma solo per le prossime ore!

Cloud storage Internxt, chi dovrebbe acquistarlo?

Internxt rappresenta la soluzione ideale per utenti e professionisti che necessitano di uno spazio di archiviazione cloud con massimi standard di sicurezza. La piattaforma si distingue per la sua crittografia end-to-end e l'approccio "zero-knowledge", garantendo che solo voi abbiate accesso ai vostri dati. Con piani fino a 10TB di spazio, si adatta perfettamente sia all'uso personale che aziendale.

La sicurezza è al centro dell'offerta di Internxt, con certificazioni indipendenti e conformità GDPR che testimoniano l'impegno verso la protezione dei dati. Il servizio utilizza la crittografia AES-256 e frammenta i file prima di archiviarli, rendendo impossibile l'accesso non autorizzato. La natura open source della piattaforma permette inoltre verifiche indipendenti del codice, garantendo massima trasparenza.

L'interfaccia intuitiva e le app dedicate per ogni dispositivo rendono l'esperienza d'uso particolarmente fluida. La sincronizzazione automatica dei file e la possibilità di condivisione sicura completano un pacchetto pensato per chi non vuole scendere a compromessi tra usabilità e sicurezza.

Con prezzi a partire da soli 0,95€ al mese grazie allo sconto dell'85% solo per le prossime ore, Internxt offre un'opportunità unica per accedere a un servizio cloud di livello enterprise a costi accessibili. La combinazione di privacy assoluta, funzionalità avanzate e garanzia di rimborso di 30 giorni rende questa offerta particolarmente allettante per chiunque cerchi una soluzione di archiviazione sicura e affidabile!

