DOOM The Dark Ages: dove preordinarlo al miglior prezzo

La saga di DOOM si prepara a tornare con un prequel che promette di rivoluzionare la serie. DOOM: The Dark Ages porterà i giocatori in un’ambientazione medievale oscura e devastata, in cui il DOOM Slayer combatterà orde infernali con nuove armi e abilità letali. Questo capitolo rappresenta un’evoluzione significativa per il franchise, mescolando fantasy oscuro e tecnologia futuristica in un mix esplosivo di azione frenetica e brutalità senza precedenti.

DOOM: The Dark Ages, cos'è e di cosa parla?

A differenza dei titoli precedenti, questa nuova iterazione della saga racconta l'origine della leggenda del DOOM Slayer, immergendovi in un’ambientazione medievale devastata dalle forze infernali. Nei panni dello sterminatore supremo, vi troverete al servizio di potenti sovrani e divinità, chiamati a fronteggiare orde demoniache in scenari che spaziano tra castelli in rovina, lande desolate e inferni fiammeggianti.

Ma non è solo la storia a rendere questo capitolo imperdibile: il comparto tecnico e artistico promette di ridefinire gli standard della serie, combinando elementi di fantasy oscuro e sci-fi, con un gameplay ancora più brutale e strategico.

DOOM: The Dark Ages, gameplay e ambientazione

Il classico stile di gioco adrenalinico e frenetico di DOOM torna con una serie di innovazioni che lo rendono ancora più dinamico ed esplosivo:

Nuove armi devastanti : Tra le aggiunte spicca la Sega Scudo , un’arma che combina attacco e difesa, permettendovi di bloccare colpi e squartare nemici con la stessa rapidità. Un'altra novità è lo Spacca Teschi , un’arma da fuoco che spara frammenti ossei, garantendo eliminazioni spettacolari.

Combattimenti più tattici e brutali : Il DOOM Slayer viene descritto come un “ carro armato d’acciaio ”, con la possibilità di eseguire glory kill al rallentatore , aumentando il controllo sugli scontri.

Ambientazioni estese e immersive : L’azione si svolgerà in castelli gotici, foreste oscure e terre devastate , con un level design che offre più verticalità e possibilità di esplorazione.

Mezzi da guerra epici: Potrete cavalcare un drago cibernetico e pilotare un gigantesco mech Atlan per combattere nemici di dimensioni colossali.

DOOM: The Dark Ages, quando esce?

L'uscita di DOOM: The Dark Ages è fissata per il 15 maggio 2025 e sarà disponibile su Windows PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Bethesda ha anche confermato che il gioco sarà incluso sin dal day one su Xbox Game Pass, permettendo agli abbonati di accedere subito a questa nuova esperienza senza costi aggiuntivi. Un’ottima notizia per chi vuole vivere fin da subito l’azione senza acquistare una copia fisica o digitale.

DOOM: The Dark Ages, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate i giochi sparatutto frenetici e brutali, DOOM: The Dark Ages è un acquisto obbligato. Questo nuovo capitolo mantiene il cuore pulsante dell’esperienza DOOM, ma aggiunge un'ambientazione medievale inedita e meccaniche innovative che amplificano il divertimento e la sfida.

I veterani della serie apprezzeranno la difficoltà elevata e il gameplay senza compromessi, mentre i nuovi giocatori potranno scoprire il fascino dell’universo di DOOM con un titolo che non richiede di aver giocato i capitoli precedenti per essere apprezzato appieno.

DOOM: The Dark Ages, quale versione acquistare?

Per accontentare ogni tipo di giocatore, Bethesda ha rivelato diverse edizioni del gioco:

Standard Edition : Include il gioco base, perfetto per chi vuole vivere l’esperienza completa senza contenuti extra.

Premium Edition : Offre due giorni di accesso anticipato , il DLC della campagna , un artbook digitale, la colonna sonora e il pacchetto di skin "Divinity".

Collector’s Edition: Pensata per i veri fan della saga, include una statua esclusiva del DOOM Slayer, una SteelBook da collezione e una replica della Red Key Card.

Bonus preordine: Prenotando il gioco prima del lancio, riceverete in esclusiva la skin “Void DOOM Slayer”, da usare fin dal primo giorno!

DOOM: The Dark Ages, quanto costa e dove acquistarlo?

È possibile prenotare la versione fisica di Monster Hunter Wilds presso i principali rivenditori. Come sempre, nel corso del tempo aggiorneremo questo articolo per proporvi il maggior numero di store possibile.

Pronti a scatenare la furia dello Slayer? Il 15 maggio 2025, l’inferno si risveglia. Preordinate subito la vostra copia di DOOM: The Dark Ages e preparatevi alla battaglia definitiva!

PlayStation 5

Gamestop – Standard Edition | 79,99€

Gamestop – Premium Edition | 109,99€

Xbox Series X|S

Gamestop – Standard Edition | 79,99€

Gamestop – Premium Edition | 109,99€

Windows PC